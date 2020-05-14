2020-05-14T16:12:34+03:00
Общество

Студенты КФУ смогут наблюдать за операциями виртуально

На базе университетской клиники установили оборудование, позволяющее транслировать ход операций
Надежда ДАЦЮК
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Для того, чтобы студенты-медики могли дистанционно наблюдать за ходом операций, в клинике Крымского федерального университета открыли виртуальную операционную.

Как сообщил заведующий кафедрой общей хирургии Медицинской академии, ведущий хирург клиники Святителя Луки Крымского федерального университета Вячеслав Михайличенко, стоимость оборудования, позволяющего транслировать и снимать операции, составляет порядка 100 миллионов рублей.

По его словам, создана операционная с современным оборудованием, которое оснащено видеокамерами.

- С его помощью мы можем транслировать ход операции в режиме реального времени. Студенты могут, находясь вне операционной, наблюдать за процессом при помощи компьютера или других устройств, а также задавать вопросы, на которые я тут же отвечаю. Кроме того, все операции мы записываем, а из полученных материалов монтируем учебные фильмы, - рассказал Вячеслав Михайличенко.

Медики КФУ сняли уже около 100 операций. Среди них – удаление опухолей щитовидной железы, желудка и другие.

Хирург отмечает, что такой формат полезен и во время стандартного образовательного процесса, а не только во время дистанционного обучения, поскольку в виртуальной операционной может находиться целый поток студентов, а не только несколько человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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