В Симферополе задержали двух мошенниц, которые расплачивались чужими банковскими картами

14 Май 2020 2020-05-14T16:25:01+03:00

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Симферопольские полицейские раскрыли два мошенничества, связанных с банковскими картами. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, первое заявление поступило от местной жительницы. Она сообщила правоохранителям, что потеряла банковскую карту, а с нее потом равными частями мошенники снимали по 999 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя гражданка, которая работала в одном из торговых заведений, куда накануне ходила потерпевшая. Женщина призналась в мошенничестве, у нее же нашли карту заявительницы.

Второй жертвой мошенников стал житель Симферопольского района. Мужчина рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения и потерял кошелек с банковской картой и документами. А затем обнаружил, что с его счета оплатили множество покупок. Подозреваемой оказалась 44-летняя женщина, которую ранее судили за незаконный оборот наркотических средств. Она сама пришла в полицию и призналась в содеянном.

Она рассказала правоохранителям, что потратила все средства на свои нужды. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.159.3 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

С обеих подозреваемых взяты подписки о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU