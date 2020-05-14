Под Симферополем закончилось строительство Евпаторийской развязки

14 Май 2020 2020-05-14T16:36:31+03:00

Ее должны были достроить полтора года назад

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Строительство Евпаторийской транспортной развязки под Симферополем завершено. Видеоролик с отстроенной дорогой опубликовала Служба автомобильных дорог Крыма.

Напомним, что изначально закончить строительство планировали в декабре 2018 года, но позже начались дополнительные работы по переустройству труб мелиорации, поэтому сроки были перенесены. Власти Крыма сообщали, что подрядчик заплатит штраф за нарушение их сроков.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/779129" frameborder="0"></iframe> Строительство Евпаторийской развязки завершено.Видео: Служба автомобильных дорог Крыма! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU