2020-05-14T17:24:07+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 15 мая частично отключат электричество

Энергетики Крымского полуострова приводят в порядок оборудование
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Свет отключат в дневное время.Свет отключат в дневное время.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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15 мая, в пятницу в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет. Перебои с подачей электричеством возникнут из-за ремонта трансформаторных электросетей.

Где не будет света:

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

пер. Ливенский, 1-14, 16;

ул. Пригородная, 1-17/11;

проспект Победы, 109, 113, 115;

пер. Алмазный, 2, 5, 7;

пер. Карьерный, 1-8, 10-16 (чет);

ул. Луговая, 4, 6;

пер. Песчаный, 1-13/3;

ул. Альпинистов, 4-22 (чет), 3-39 (нечет);

ул. Москалева, 14-28 (чет);

ул. Западная, 2-12 (чет), 1-9 (нечет);

ул. Строителей, 30-36 (чет);

ул. Генова, 2-8 (чет), 1-3 (нечет);

пер. Крутой, 2-28 (чет);

ул. Москалева, 19/1

СЕВАСТОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Крепостное шоссе 106 (садовое товарищество «Строитель-1»);

садовое товарищество «Строитель-2».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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