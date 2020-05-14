В Симферополе и Севастополе 15 мая частично отключат электричество
15 мая, в пятницу в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет. Перебои с подачей электричеством возникнут из-за ремонта трансформаторных электросетей.
Где не будет света:
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
пер. Ливенский, 1-14, 16;
ул. Пригородная, 1-17/11;
проспект Победы, 109, 113, 115;
пер. Алмазный, 2, 5, 7;
пер. Карьерный, 1-8, 10-16 (чет);
ул. Луговая, 4, 6;
пер. Песчаный, 1-13/3;
ул. Альпинистов, 4-22 (чет), 3-39 (нечет);
ул. Москалева, 14-28 (чет);
ул. Западная, 2-12 (чет), 1-9 (нечет);
ул. Строителей, 30-36 (чет);
ул. Генова, 2-8 (чет), 1-3 (нечет);
пер. Крутой, 2-28 (чет);
ул. Москалева, 19/1
СЕВАСТОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
ул. Крепостное шоссе 106 (садовое товарищество «Строитель-1»);
садовое товарищество «Строитель-2».
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ИСТОЧНИК KP.RU