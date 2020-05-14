Каждый второй гостевой дом Крыма пойдет с молотка, если не откроется 1 июня

14 Май 2020 2020-05-14T18:45:28+03:00

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Каждый второй из 5 тысяч гостевых домов Крыма пойдет с молотка, если не сможет летом принять туристов. Чтобы выполнить требования Роспотребнадзора для возобновления работы, малому бизнесу нужны государственные дотации на приобретение кварцевых ламп, санитайзеров, одноразовых перчаток и лицевых масок, которыми нужно обеспечить не только персонал, но и постояльцев.

- Поступают тревожные сигналы от собственников объектов размещения, - говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. - Люди запаслись по максимуму дезинфицирующими средствами, рассчитывая на работу в сезон. Большого потока туристов не будет в связи с закрытием целых регионов, но малые объекты ждут хоть какого-нибудь сезона, и если они не откроются, то 50% перестанут существовать и продадут свои объекты.

При общем запрете на прием туристов теневой сектор «отлично себя чувствует», сдавая квартиры и комнаты, избегая уплаты налогов и требований указа по мораторию на работу гостиниц до 1 июня. Официально работающим объектов даже прогнозов никто не дает. И если они выполнят все требования к санаторно-курортному сектору, то даже при 100-процентной загрузке в пиковый период сезона сработают в ноль.

- Объект с 20 номерами и небольшим кафе по требованиям Роспотребнадзора должен в два раза увеличить штат горничных, официантов, поваров, - пояснила Стамбульникова. - За июль и август при 100-процентной загрузке прибыль составит 100 тысяч рублей. И эти деньги нужно растянуть на весь год. Дешевле не работать.

Предприниматели рассчитывают получить возврат собственных налоговых отчислений за прошлый год, чтобы иметь возможность оставаться на плаву и внедрить меры безопасности. Это поможет сохранить цены на отдых на уровне 2019 года и закупить все необходимое оборудование.

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ИСТОЧНИК KP.RU