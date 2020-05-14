Доходы половины семей Крыма зависят от курортного сезона

14 Май 2020 2020-05-14T19:16:22+03:00

Сезон будет, только дата его не известна. Фото: Архив КП

Изменить размер текста: A A

Доходы половины семей Крыма зависят от успешности курортного сезона. Сезон-2020 повторяет события лета 2014 года, когда из-за транспортной блокады курорты остались без внешнего туристического потока.

- Еще в 2014 году мы приводили эти цифры, что каждая вторая семья на полуострове зависит от успешности курортного сезона, вне зависимости от места работы. Поэтому, в отличие от других регионов РФ, для Крыма туризм - это особая отрасль, - отметила экс-министр курортов и туризм Крыма, директор по развитию ООО «Карта гостя Крыма» Елена Юрченко. - Без активной фазы туристского сезона подсчитывать и прогнозировать цифры не имеет смысла, будем считать по осени.

По мнению экс-министра, даже при смягчении рекомендаций Роспотребнадзора с 1 июня Крым не сможет широко открыть двери для турпотока - в регионах действуют ограничения на передвижение. Поэтому объектам размещения нужно делать ставку на не основные услуги, чтобы удержаться на плаву.

- Старт будет и туристский сезон в Крыму будет. Да, никто сегодня не может назвать эту дату, но Крымский полуостров - это территория круглогодичного отдыха и оздоровления. Возможно Крым будет безопасной территорией, но до него еще нужно добраться.

Как и в 2014 году основными клиентами курортов станут сами крымчане. В этой связи стоит продумать туры выходного дня, наращивать меры безопасности и повышать сервис. К каждому объекту условиях ограниченного турпотока возможно применять индивидуальный подход, параллельно отрабатывая действия на случай выявления инфицированного гостя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU