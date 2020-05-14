Турбизнес предлагает внедрить в Крыму «сертификат чистоты»

14 Май 2020 2020-05-14T20:01:37+03:00

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Туристический бизнес предлагает внедрить в Крыму «сертификат чистоты» - знак соответствия рекомендациям Роспотребнадзора. Это поможет туристу сориентироваться при выборе места размещения и выбрать легальный объект.

- Объект проходит освидетельствование на соответствие рекомендациям Роспотребнадзора и получает «сертификат чистоты», - пояснил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. - Для мест размещения это выполнение всех требований и гарантия, что к нему не будет вопросов от остальных проверяющих органов.

Наличие «сертификата чистоты» будет одним из преимуществ легальных объектов размещения, поскольку «теневой сектор» не пойдет на его получение. В новых условиях, когда безопасность отдыха выходит на первый план, ценовые преимущества нелегалов не будут решающим фактором в выборе места проживания.

- Мы бы очень хотели, чтобы Крым стал одним из первых, кто снимет внутреннюю самоизоляцию не с 1 июля, а с 1 июня, и вопрос внутреннего туризма решится быстро, - уверен Волков. - Мы сошлись во мнении, что на первом этапе нас могут спасти путевки для крымчан, а на втором - централизованные путевки для работников системообразующих предприятий, которым государство оказывает поддержку. Они могут выкупать чартеры и привозить своих сотрудников к нам на отдых.

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ИСТОЧНИК KP.RU