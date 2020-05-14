В районе мыса Опук море выбросило на камни труп дайвера
На территории Опукского заповедника найден труп человека в гидрокостюме.
Как стало известно КП-Крым из собственных источников, тело нашли в районе мыса Опук со стороны Феодосии. Труп лежал на камнях в прибрежной зоне.
Из-за штормящего моря спасателям было не просто достать тело на берег. На это потребовалось около часа.
Предположительно, в заповеднике нашли выброшенное тело дайвера. В конце апреля в Феодосии несколько суток искали пропавшего в акватории бухты «Двуякорная» дайвера. В понедельник 20 апреля мужчина ушел на подводную охоту и не вернулся.
К спасателям обратилась супруга пропавшего. С ее слов, 60-летний охотник в гидрокостюме ушел в море и пропал.
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ИСТОЧНИК KP.RU