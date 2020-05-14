В районе мыса Опук море выбросило на камни труп дайвера

14 Май 2020 2020-05-14T20:00:01+03:00

Предположительно, речь идет о мужчине, который пропал еще в апреле [фото]

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На территории Опукского заповедника найден труп человека в гидрокостюме.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, тело нашли в районе мыса Опук со стороны Феодосии. Труп лежал на камнях в прибрежной зоне.

Из-за штормящего моря спасателям было не просто достать тело на берег. На это потребовалось около часа.

Предположительно, в заповеднике нашли выброшенное тело дайвера. В конце апреля в Феодосии несколько суток искали пропавшего в акватории бухты «Двуякорная» дайвера. В понедельник 20 апреля мужчина ушел на подводную охоту и не вернулся.

К спасателям обратилась супруга пропавшего. С ее слов, 60-летний охотник в гидрокостюме ушел в море и пропал.

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ИСТОЧНИК KP.RU