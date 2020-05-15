2020-05-15T06:32:02+03:00
Общество

Погода в Крыму на 15 мая: без осадков и тепло до +30

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
В Крыму цветут каштаны.В Крыму цветут каштаны.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

15 мая на Крымском полуострове синоптики не обещают никаких природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +28…+30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре..

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 12 м/с. Температура воздуха днем +24…+26°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15°, днем +23…+25°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Крыму на 15 мая: без осадков и тепло до +30
Турбизнес предлагает внедрить в Крыму «сертификат чистоты»
В районе мыса Опук море выбросило на камни труп дайвера
Задержанный сотрудниками ФСБ экс-руководитель «Крымавтотранса» будет ждать суда дома
Доходы половины семей Крыма зависят от курортного сезона
Каждый второй гостевой дом Крыма пойдет с молотка, если не откроется 1 июня
На майские праздники турбизнес Крыма потерял 10 миллиардов рублей
В Симферополе и Севастополе 15 мая частично отключат электричество
Под Симферополем закончилось строительство Евпаторийской развязки
В Симферополе задержали двух мошенниц, которые расплачивались чужими банковскими картами
Корона и Вирус: В крымском зоопарке двух лисят-сироток назвали в честь пандемии
Студенты КФУ смогут наблюдать за операциями виртуально