Погода в Крыму на 15 мая: без осадков и тепло до +30

15 Май 2020 2020-05-15T06:32:02+03:00

В Крыму цветут каштаны. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове переменная облачность

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15 мая на Крымском полуострове синоптики не обещают никаких природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +28…+30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре..

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 12 м/с. Температура воздуха днем +24…+26°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15°, днем +23…+25°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

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ИСТОЧНИК KP.RU