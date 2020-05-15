Погода в Крыму на 15 мая: без осадков и тепло до +30
15 мая на Крымском полуострове синоптики не обещают никаких природных катаклизмов.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +28…+30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре..
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 12 м/с. Температура воздуха днем +24…+26°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15°, днем +23…+25°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.
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ИСТОЧНИК KP.RU