2020-05-15T09:18:18+03:00
Экономика

Народные умельцы и торговля через аппараты вошли в крымский список пострадавших covid-19 отраслей

Около 2,5 тысяч предприятий смогут получить господдержку
Анна КИРИЕНКО
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Еще 2,5 тысячи предприятий смогут получить госпомощь за вынужденный простой. Фото: ФНС/.facebookЕще 2,5 тысячи предприятий смогут получить госпомощь за вынужденный простой. Фото: ФНС/.facebook
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Производство изделий народных художественных промыслов, торговля в неспециализированных магазинах и торговля через автоматы попали в обновленный список пострадавших covid-19 отраслей. Всего около 2,5 тысяч предприятий смогут получить господдержку.

Им положена безвозмездная финансовая помощь в размере минимальной оплаты труда на каждого работника 12130 рублей, освобождение и отсрочка по арендным платежам за госимущество, беспроцентные кредиты на зарплату, списание налоговых платежей, кроме НДС, и страховые взносы за II квартал этого года.

В начале апреля правительство утвердило список отраслей, которые сильнее пострадали от ограничений деятельности в режиме повышенной готовности к ЧС по коронавирусу. Изначально к таким сферам отнесли автомобильные и авиаперевозки; культуру, досуг и развлечения; организацию конференций и выставок; фитнес и спорт; туристический бизнес

и гостиницы; общественное питание; дополнительное образование; салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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