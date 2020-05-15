В Симферополе ввели пропускной режим для въезда на кладбище

15 Май 2020 2020-05-15T09:17:52+03:00

За пропуском на кладбище нужно обращаться за 3 дня Фото: Анна КИРИЕНКО

Заявку нужно подавать за 3 дня до похорон

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Администрация Симферополя ввела на городских кладбищах пропускной режим для въезда на автомобиле. Пропуска будет выдавать Департамент городского хозяйства администрации города за подписью его руководителя Якуба Зейтулаева.

Заявку на получение пропуска нужно подавать в департамент лично, заполнив заявление по форме, с подлинниками и копиями паспорта и свидетельства о регистрации автомобиля. Через 3 дня заявитель получит пропуск лично в руки, либо письменный отказ в его выдаче. Причем пропуск будет разовым.

Порядок распространяется не только на личный автотранспорт, но и на специализированный — автокатафалк.

Постановление принято администрацией 14 мая. Период начала действия пропускного режима на кладбище в нем не указан.

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ИСТОЧНИК KP.RU