2020-05-15T09:17:52+03:00
Общество

В Симферополе ввели пропускной режим для въезда на кладбище

Заявку нужно подавать за 3 дня до похорон
Анна КИРИЕНКО
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За пропуском на кладбище нужно обращаться за 3 дняЗа пропуском на кладбище нужно обращаться за 3 дняФото: Анна КИРИЕНКО
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Администрация Симферополя ввела на городских кладбищах пропускной режим для въезда на автомобиле. Пропуска будет выдавать Департамент городского хозяйства администрации города за подписью его руководителя Якуба Зейтулаева.

Заявку на получение пропуска нужно подавать в департамент лично, заполнив заявление по форме, с подлинниками и копиями паспорта и свидетельства о регистрации автомобиля. Через 3 дня заявитель получит пропуск лично в руки, либо письменный отказ в его выдаче. Причем пропуск будет разовым.

Порядок распространяется не только на личный автотранспорт, но и на специализированный — автокатафалк.

Постановление принято администрацией 14 мая. Период начала действия пропускного режима на кладбище в нем не указан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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