«Крымэнерго» автоматически продлевает договоры с потребителями до снятия режима ограничений

15 Май 2020 2020-05-15T09:53:14+03:00

Продлевать договоры электроснабжения будут после снятия режима готовновсти к ЧС Фото: Анна КИРИЕНКО

Отключений от энергоснабжения не будет

Изменить размер текста: A A

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о продлении договоров электроснабжения с истекшим сроком после 1 января текущего года. Ранее этот срок был установлен с 1 апреля.

По информации предприятия, договоры продлеваются автоматически до снятия режима повышенной готовности. Уже сейчас все потребители, которые не перезаключили договоры на поставку электроэнергии, могут обратиться на электронную почту предприятия, а также по телефонам «горячей линии» 8 800 511 0007 (с мобильного), 0 800 511 0007 (со стационарного), либо в письменном виде - оставив письмо, обращение, заявление в почтовом ящике при входе в здания «Крымэнерго».

В счетах за электроэнергию потребителей информируют о дате окончания договорных отношений, что вызвало неразбериху. До снятия режима повышенной готовности отключений юрлиц от энергоснабжения не будет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU