2020-05-15T09:53:14+03:00
Общество

«Крымэнерго» автоматически продлевает договоры с потребителями до снятия режима ограничений

Отключений от энергоснабжения не будет
Анна КИРИЕНКО
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Продлевать договоры электроснабжения будут после снятия режима готовновсти к ЧСПродлевать договоры электроснабжения будут после снятия режима готовновсти к ЧСФото: Анна КИРИЕНКО
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ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о продлении договоров электроснабжения с истекшим сроком после 1 января текущего года. Ранее этот срок был установлен с 1 апреля.

По информации предприятия, договоры продлеваются автоматически до снятия режима повышенной готовности. Уже сейчас все потребители, которые не перезаключили договоры на поставку электроэнергии, могут обратиться на электронную почту предприятия, а также по телефонам «горячей линии» 8 800 511 0007 (с мобильного), 0 800 511 0007 (со стационарного), либо в письменном виде - оставив письмо, обращение, заявление в почтовом ящике при входе в здания «Крымэнерго».

В счетах за электроэнергию потребителей информируют о дате окончания договорных отношений, что вызвало неразбериху. До снятия режима повышенной готовности отключений юрлиц от энергоснабжения не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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