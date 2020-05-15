2020-05-15T10:11:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму зарегистрировали еще 14 зараженных коронавирусом

Трое из них прибыли из Москвы
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму стало на 14 зараженных большеВ Крыму стало на 14 зараженных большеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Крыму за минувшие сутки подтвердили коронавирус у 14 человек. Пятеро из них - из очага в Сакской горбольнице, еще трое - прибыли из Москвы и обратились к медикам с симптомами ОРВИ.

- Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, чтобы определить круг лиц, с которыми зараженные контактировали в последнее время. Все, кто общался с заболевшими близко, либо помещаются в обсерватор, либо остаются дома в изоляции под наблюдением врачей.

Всего в республике с начала пандемии лабораторно подтвердили 259 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели - 87 человек, 4 человека - умерли. Остальные продолжают лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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