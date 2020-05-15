«Очень странная птица в нашей реке»: В центре Ялты поселилось диковинное пернатое

15 Май 2020 2020-05-15T12:01:45+03:00

Знатоки опознали в незнакомке каравайку, которая занесена в Красную книгу [видео]

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Несуразное существо с тонкими, длинными ногами и клювом, а еще оперением темно-бурого цвета с бронзовым отливом. Таков словесный портрет птицы, которая облюбовала речку в центре столицы Южного берега Крыма.

Очевидец снял диковинку на видео, которое разместил в ялтинском паблике на Facebook.

В центре Ялты поселилась птица-диковинка .Видео: Дмитрий Лукасевич/ ЯЛТА - ЛЮБОВЬ МОЯ!!!/FB

- Очень странная какая-то птица в нашей реке, - считает Дмитрий Лукасевич, автор видео.

Среди пользователей нашлись знатоки, которые опознали незнакомку: «Каравайка. Эти птицы живут в Крыму и занесены в Красную Книгу»; «Каравайки в Крыму гнездятся на северном побережье - Сиваш и Каркинитский залив, где питаются всякой мелочью, червями, мелкими рыбешками, могут и лягушку проглотить, если зазевается. В мае каравайки летят к местам гнездования, вот одна из них случайно и залетела на ЮБК. Это редкость, но не аномалия»

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ИСТОЧНИК KP.RU