«Очень странная птица в нашей реке»: В центре Ялты поселилось диковинное пернатое
Несуразное существо с тонкими, длинными ногами и клювом, а еще оперением темно-бурого цвета с бронзовым отливом. Таков словесный портрет птицы, которая облюбовала речку в центре столицы Южного берега Крыма.
Очевидец снял диковинку на видео, которое разместил в ялтинском паблике на Facebook.
В центре Ялты поселилась птица-диковинка .Видео: Дмитрий Лукасевич/ ЯЛТА - ЛЮБОВЬ МОЯ!!!/FB
- Очень странная какая-то птица в нашей реке, - считает Дмитрий Лукасевич, автор видео.
Среди пользователей нашлись знатоки, которые опознали незнакомку: «Каравайка. Эти птицы живут в Крыму и занесены в Красную Книгу»; «Каравайки в Крыму гнездятся на северном побережье - Сиваш и Каркинитский залив, где питаются всякой мелочью, червями, мелкими рыбешками, могут и лягушку проглотить, если зазевается. В мае каравайки летят к местам гнездования, вот одна из них случайно и залетела на ЮБК. Это редкость, но не аномалия»
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ИСТОЧНИК KP.RU