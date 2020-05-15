Федеральные власти до 1 июня решат, будет ли курортный сезон в Крыму

15 Май 2020 2020-05-15T11:32:43+03:00

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Решение о работе санаторно-курортной сферы в Крыму будет принято на федеральном уровне до 1 июня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Пока что действуют все прежние меры ограничения и перспективы. Ничего пока не изменилось, глобально. Если в лучшую сторону изменения произойдут и на федеральном уровне, мы схему найдем, то она будет до 1 июня опубликована, - заверил глава Крыма.

Кроме того, Аксенов сообщил, что идет взаимодействие с руководством Краснодарского края по части возможного открытия курортного сезона. Сейчас изучаются все возможные варианты.

- Мы договорились с коллегами, я с Кондратьевым Вениамином Ивановичем (губернатор Краснодарского края – Ред.) на связи, что до 21 мая мы еще раз координируем план действий. У себя они тоже вносят уточнения, но окончательного решения у нас пока нет, - добавил Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU