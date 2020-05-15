За сутки через Крымский мост проехало 2,4 тысячи машин
За сутки через Крымский мост на полуостров въехало 2,4 тысячи автомобилей. Об этом сообщил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.
По его словам, выехало из Крыма 2426 машин.
- По пересечению Крымского моста: зафиксировали 2440 единиц на прибытие, 18 мы не пропустили, и 2426 на убытие, 7 из них пропущены не были, - сообщил Смаглин.
Напомним, что на Крымском мосту со 2 апреля появился блокпост. Полицейские интересуются самочувствием и целями поездки в республику.
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ИСТОЧНИК KP.RU