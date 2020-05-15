За сутки через Крымский мост проехало 2,4 тысячи машин

15 Май 2020 2020-05-15T12:19:04+03:00

Выехало из республики примерно такое количество автомобилей

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За сутки через Крымский мост на полуостров въехало 2,4 тысячи автомобилей. Об этом сообщил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

По его словам, выехало из Крыма 2426 машин.

- По пересечению Крымского моста: зафиксировали 2440 единиц на прибытие, 18 мы не пропустили, и 2426 на убытие, 7 из них пропущены не были, - сообщил Смаглин.

Напомним, что на Крымском мосту со 2 апреля появился блокпост. Полицейские интересуются самочувствием и целями поездки в республику.

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ИСТОЧНИК KP.RU