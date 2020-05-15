В Крыму на социальные выплаты запланировано почти 18 миллиардов рублей

15 Май 2020 2020-05-15T12:45:02+03:00

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В Крыму на социальные выплаты запланировано 17,8 миллиарда рублей, из которых выплачено уже 5,8 миллиарда. Средства господдержки получат 594,5 тысячи человек.

В апреле по 2 тысячи доплаты к пенсии получили 89 тысяч пенсионеров, по 3 тысячи - одинокие матери на 38,5 тысяч детей, по 5 тысяч рублей на детей- инвалидов получило около 7 тысяч льготников.

- С сегодняшнего дня начинается прием документов на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, которые получат по 5 612 рублей, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Помощь получат 42 тысячи детей. На это предусмотрено 2,8 миллиарда рублей.

Еще 30 тысяч семей получат по 5 тысяч рублей федеральной помощи на детей в возрасте до 3 лет за период с апреля по июнь. Почти 180 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет попадают под единовременную выплату из федерального бюджета по 10 тысяч рублей. Деньги поступят в июне, но для их получения необходимо подать заявление через портал Госуслуг.

- Все заявления по президентским выплатам принимаются до 1 октября текущего года, - напомнила Романовская.

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ИСТОЧНИК KP.RU