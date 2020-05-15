Джанкойские пенсионеры стали рекордсменами по нарушению режима самоизоляции

15 Май 2020 2020-05-15T12:49:57+03:00

Только за сутки в городе полицейские зафиксировали 65 граждан пожилого возраста, гуляющих по улицам

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За сутки больше всего нарушителей самоизоляции полицейские нашли в Джанкое. Примечательно, что ими оказались пенсионеры.

- За вчера мы отработали Джанкой и Джанкойский район, где проводили профилактические мероприятия силами аппарата. Так вот, только по городу Джанкою мы 65 пожилых граждан установили на улице, - сообщил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Напомним, что режим обязательной самоизоляции действует в Крыму до 31 мая. На улицу по-прежнему нельзя выходить без особой необходимости. С 18 мая многие предприятия возобновляют работу, будет увеличено количество транспорта и откроются дополнительные группы в детсадах.

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ИСТОЧНИК KP.RU