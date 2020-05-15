Фотофакт: симферопольцы увидели черепах в Салгире
Симферопольцы заметили черепах в реке Салгир, которая протекает через центр крымской столицы. Фото животных опубликовали в соцсетях.
- Прогуливаясь вдоль Салгира не удивлюсь, если скоро увижу в нашей реке крокодила, - написал очевидец в соцсетях.
Симферопольцы рассказали в комментариях под фото, что замечали черепашек уже не раз в пруду Гагаринского парка. Также жители крымской столицы отметили, что за время самоизоляции вода в озере и в Салгире стала прозрачной, так что можно разглядеть водных обитателей.
Некоторые предположили, что черепах необходимо вылавливать на зиму, а затем снова выпускать на волю.
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ИСТОЧНИК KP.RU