Студенты крымских колледжей в июле получат по 10 тысяч рублей помощи
Студенты крымских колледжей в возрасте от 16 до 18 лет получат по 10 тысяч госпомощи в июле. Их сверстникам в школах распределят по 10 тысяч на месяц раньше.
- В июне осуществим выплату по 10 тысяч рублей из регионального бюджета учащимся общеобразовательных школ в возрасте от 16 до 18 лет, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - В июле - для учащихся среднего профессионального образования (СПО).
Чтобы снять нагрузку с органов социальной защиты и избавить родителей от подачи документов, деньги будут распределять администрации образовательных учреждений по спискам учеников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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