2020-05-15T13:10:10+03:00
Общество

Студенты крымских колледжей в июле получат по 10 тысяч рублей помощи

Их сверстники в школах получат деньги в июне
Анна КИРИЕНКО
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По 10 тысяч получат старшеклассники и студенты начальных курсов СПОПо 10 тысяч получат старшеклассники и студенты начальных курсов СПОФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Студенты крымских колледжей в возрасте от 16 до 18 лет получат по 10 тысяч госпомощи в июле. Их сверстникам в школах распределят по 10 тысяч на месяц раньше.

- В июне осуществим выплату по 10 тысяч рублей из регионального бюджета учащимся общеобразовательных школ в возрасте от 16 до 18 лет, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - В июле - для учащихся среднего профессионального образования (СПО).

Чтобы снять нагрузку с органов социальной защиты и избавить родителей от подачи документов, деньги будут распределять администрации образовательных учреждений по спискам учеников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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