Российские ученые учатся лечить онкологию невредными вирусами

15 Май 2020 2020-05-15T13:43:13+03:00

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Российские ученые изобрели новый вид борьбы с раковыми опухолями с помощью вирусов.

Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал, что пока такой метод лечения экспериментальный, его испытывают на пациентах с четвертой стадией онкологии. Эффективность метода планировали испытать и на актрисе Анастасии Заворотнюк, но в последний момент терапию отложили, потому что за ее состоянием пока наблюдают медики. Напомним, что у звезды диагностировали глиобластому - злокачественную опухоль мозга.

- Обычно люди на бытовом уровне боятся вирусов, но на самом деле большая часть вирусов не вызывает никаких болезней. А некоторые даже обладают противоопухолевым эффектом. Как это работает? Когда происходит злокачественная трансформация здоровой клетки в опухолевую, то такая клетка утрачивает природные механизмы противодействия вирусу. Это не надо путать с иммунитетом организма. Каждая клетка еще обладает собственным иммунитетом к вирусной инфекции, - передает kp.ru слова Александра Макарова.

Эксперт отмечает, что вирусы очень хорошо размножаются в раковых клетках и постепенно убивают их. Если вирус не болезнетворный, то его можно использовать для борьбы с онкологией, уверен исследователь.

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ИСТОЧНИК KP.RU