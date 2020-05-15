Симферопольские школьники получат сухие пайки еще раз

15 Май 2020 2020-05-15T13:57:59+03:00

В Симферополе всего 21 467 учащихся начальной школы и 8 935 учеников, которые относятся к льготной категории

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Симферопольские школьники еще раз получат сухие пайки с 19 по 20 мая. Об этом сообщила начальник управления администрации Симферополя Татьяна Сухина.

По ее словам, пайки положены учащимся 1-4 классов и льготникам за последние девять дней учебного года.

- Сухие пайки получит 5 751 ученик, остальным, по желанию родителей, оформленному соответствующим заявлением, будет выплачена денежная компенсация, - уточнила Сухина.

По ее словам, в Симферополе всего 21 467 учащихся начальной школы и 8 935 учеников, которые относятся к льготной категории.

Напомним, что питание учащихся 1-4 классов обеспечивается из бюджета Крыма. Денежная норма на одного ребенка составляет 36 рублей в день.

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ИСТОЧНИК KP.RU