Симферопольские школьники получат сухие пайки еще раз
Симферопольские школьники еще раз получат сухие пайки с 19 по 20 мая. Об этом сообщила начальник управления администрации Симферополя Татьяна Сухина.
По ее словам, пайки положены учащимся 1-4 классов и льготникам за последние девять дней учебного года.
- Сухие пайки получит 5 751 ученик, остальным, по желанию родителей, оформленному соответствующим заявлением, будет выплачена денежная компенсация, - уточнила Сухина.
По ее словам, в Симферополе всего 21 467 учащихся начальной школы и 8 935 учеников, которые относятся к льготной категории.
Напомним, что питание учащихся 1-4 классов обеспечивается из бюджета Крыма. Денежная норма на одного ребенка составляет 36 рублей в день.
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ИСТОЧНИК KP.RU