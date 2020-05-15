В Симферополе в День Победы забыли поздравить 94-летнего ветерана
В Симферополе ветерана Александра Гришина не поздравили с Днем 75-летия Победы. Александру Петровичу в сентябре исполнится 95 лет, он - инвалид первой группы, раненный во время войны. Ветеран награжден за освобождение Киева, Праги и Берлина.
- Ни председатель горсовета Симферополя Виктор Агеев, ни глава симферопольской администрации Елена Проценко даже не прислали открытки ветерану… Хотя президент и военкомат это сделали, - отмечает экс-депутат горсовета Степан Кискин.
Более того, в доме Александра Гришина проживает еще один ветеран. Но на двери подъезда дома прикреплена табличка только с именем одного участника войны, имени Гришина на ней нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU