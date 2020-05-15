В Симферополе в День Победы забыли поздравить 94-летнего ветерана

15 Май 2020 2020-05-15T14:51:14+03:00

Александр Гришин был награжден за освобождение Киева, Праги и Берлина

Изменить размер текста: A A

В Симферополе ветерана Александра Гришина не поздравили с Днем 75-летия Победы. Александру Петровичу в сентябре исполнится 95 лет, он - инвалид первой группы, раненный во время войны. Ветеран награжден за освобождение Киева, Праги и Берлина.

- Ни председатель горсовета Симферополя Виктор Агеев, ни глава симферопольской администрации Елена Проценко даже не прислали открытки ветерану… Хотя президент и военкомат это сделали, - отмечает экс-депутат горсовета Степан Кискин.

Более того, в доме Александра Гришина проживает еще один ветеран. Но на двери подъезда дома прикреплена табличка только с именем одного участника войны, имени Гришина на ней нет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU