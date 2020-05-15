2020-05-15T14:55:32+03:00
Общество

В Крыму опознали тело дайвера, которое нашли около мыса Опук

59-летний житель Старого Крыма вышел в море и не вернулся
Надежда ДАЦЮК
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Фото: источник "КП"Фото: источник "КП"
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В Крыму опознали тело дайвера, которое нашли 14 мая в районе мыса Опук со стороны Феодосии. Труп, напомним, лежал в прибрежной зоне.

- Тело опознала супруга мужчины. Ему было 59 лет, проживал в Старом Крыму. Он ушел на подводную охоту 20 апреля в районе поселка Орджоникидзе и пропал, - рассказал КП-Крым собственный источник.

После того, как муж не вернулся домой, супруга обратилась к спасателям. Дайвера несколько дней искали в акватории бухты Двуякорная, но не нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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