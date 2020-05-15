2020-05-15T15:03:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крым для проведения тестов на коронавирус приедут специалисты с материка

Планируется дополнительно усилить местные лаборатории для массового скрининга госслужащих и медиков
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму увеличат количество проводимых тестов на коронавирусВ Крыму увеличат количество проводимых тестов на коронавирусФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Крыму по решению федерального руководства прибудут специалисты с материка для усиления лабораторий, проводящих тестирование на коронавирус.

- У не очень высокий охват тестированием. Дополнительно вчера по моему обращению в Федеральную службу (Роспотребнадзор. - Ред.) Анной Юрьевной Поповой принято решение о направлении нам дополнительных бригад для увеличения объемов и усиления охвата тестирования,- рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, в республике начнут проводить скрининговые исследования на коронавирус среди здоровых лиц. В частности, планируется протестировать государственных служащих, которые ведут прием граждан, а также увеличить количество проводимых тестов для медработников, в первую очередь - для сотрудников скорой помощи.

- Таким образом мы сможем иметь обоснованную картину для проведения тех [ограничительных] мероприятий, которые сегодня планируются, - заключила Пеньковская.

Как сообщалось, в Крыму зарегистрировали 259 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 пациентов скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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