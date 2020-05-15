2020-05-15T15:30:21+03:00
Общество

Соборную мечеть Крыма будут строить не меньше года

Пока работы приостановлены из-за пандемии
Никита ПОЛЬКО
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Соборную мечеть начали возводить в 2015 году. Фото: Муфтият Крыма/Facebook.Соборную мечеть начали возводить в 2015 году. Фото: Муфтият Крыма/Facebook.
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Соборная мечеть, которая строится в Симферополе с 2015 года, будет закончена не раньше 2021 года. Примерно к этому же времени будет достроен мемориальный комплекс в память жертв депортации на месте железнодорожной станции «Сирень» в Бахчисарайском районе.

Как сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров, работы в мечети и на мемориальном комплексе приостановили из-за пандемии. Хотя за год непрерывных работ строительство можно закончить, уверен Баиров.

Соборная мечеть Крыма строится неподалеку от Симферопольского водохранилища. Ее стоимость на первоначальном этапе оценивалась в 2 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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