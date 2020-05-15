2020-05-15T17:10:34+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Симферополе: Столица Крыма бьет антирекорды

Самый примерный город в республике - Ялта
Никита ПОЛЬКО
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Жители столицы Крыма нарушают ограничения. Фото: Архив "КП".Жители столицы Крыма нарушают ограничения. Фото: Архив "КП".
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В пятницу, 15 мая, уровень индекса самоизоляции в Симферополе снизился до 2,0 пунктов. Это худший показатель по всему Крыму, который означает, что жители столицы республики продолжают выходить на улицу, несмотря на ограничения.

Самые сознательные граждане в Ялте. Там показатель самоизоляции на целый балл выше, чем в Симферополе - 3,0.

В Евпатории и Керчи также не так много людей на улицах. Индекс самоизоляции в этих городах составил 2,9 пунктов.

Далее идет Севастополь - индекс самоизоляции на 15 мая составил 2,7. Ситуация несколько хуже в Феодосии - метрика Яндекса показывает 2,6 пунктов, пишет «Крымское информационное агентство».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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