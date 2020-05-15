Житель Евпатории вышел из тюрьмы вором, а вернется туда убийцей

15 Май 2020 2020-05-15T17:50:24+03:00

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Житель Евпатории попал в тюрьму за кражу. Когда срок вышел, и он отправился на свободу, крымчанин решил зайти к старому товарищу. Встреча друзей закончилась ссорой.

Поругавшись с давним другом, евпаториец решил ему отомстить. Взял в руки молоток и забил бедолагу по голове. А чтоб доказать свою правоту наверняка, мужчина несколько раз ударил товарища ножом.

В полиции 31-летний житель Евпатории во всем сознался. Теперь его снова ждет тюрьма. Пока расследуется уголовное дело, убийца находится под стражей, сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

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ИСТОЧНИК KP.RU