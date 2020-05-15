Туристы высмеивают старания властей Крыма ограничить отдых

15 Май 2020 2020-05-15T18:42:18+03:00

Туристы в соцсетях глумятся над потугами властей ограничить въезд в Крым. Фото: ForPost

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Туристы высмеивают в социальных сетях стремления властей Крыма ограничить приезд отдыхающих. Договор аренды жилья и командировочное удостоверение снимает все барьеры.

Примером для других послужил блогер Михаил Жуховицкий, который с конца апреля популяризирует Крым среди своих подписчиков. Он не только сам нарушает режим самоизоляции, но и приглашает друзей отдохнуть на полную катушку.

- Месяц назад я написал, что надо валить в Крым. Меня услышали около 20 человек. Приехали, радуются жизни, - приводит слова Жуховицкого ForPost. - Мост открыт, аэропорт тоже. Нужно показать договор аренды и командировочный. И все, спокойно проходишь. Ребята знакомые приезжали и вчера и сегодня.

Законопослушным крымчанам до конца мая предписано сидеть дома, выходить на улицу в магазин, аптеку, к месту работы и обратно, обязательно со справкой с работы и в лицевой маске. В противном случае граждан ждет штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU