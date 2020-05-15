Изоляция в обсерваторе Севастополя стоит как путевка в санаторий

15 Май 2020 2020-05-15T19:01:19+03:00

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Двухнедельная обсервация в севастопольском санатории «Изумруд» по стоимости равна путевке в эту здравницу.

При этом изоляция в условиях обсерватора обязательна для всех въезжающих в город из других субъектов и из-за границы, пишет ForPost.

В пресс-службе правительства Севастополя подтвердили, что пребывание в обсерваторе является платным для всех приезжих. Стоимость в сутки составляет 1750 рублей.

Таким образом, «вынужденный отдых» с трехразовым питанием в «Изумруде» за две недели обойдется в 24,5 тысячи рублей, что сопоставимо со средней зарплатой в регионе.

При этом пансионату «Изумруд» предоставлена субсидия в 19 миллионов рублей для обеспечения подопечных постельным бельем, предметами личной гигиены, трехразовым горячим питанием.

Однако выделенных средств не хватило и сейчас город изыскивает возможность для дополнительной поддержки пансионату.

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ИСТОЧНИК KP.RU