Погода в Крыму на 16 мая: ветрено и тепло до по +26

16 Май 2020 2020-05-16T05:11:20+03:00

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

Изменить размер текста: A A

16 мая в Крыму ожидается высокая пожарная опасность, так же и актуально штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 10-15 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +21…+26°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU