2020-05-16T05:11:20+03:00
Общество

Погода в Крыму на 16 мая: ветрено и тепло до по +26

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Симферополе переменная облачность.В Симферополе переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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16 мая в Крыму ожидается высокая пожарная опасность, так же и актуально штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 10-15 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +21…+26°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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