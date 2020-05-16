Погода в Крыму на 16 мая: ветрено и тепло до по +26
16 мая в Крыму ожидается высокая пожарная опасность, так же и актуально штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 10-15 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +21…+26°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°.
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ИСТОЧНИК KP.RU