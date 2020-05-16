Из-за ремонта железнодорожного переезда в Крыму перекроют дорогу
Из-за ремонта железнодорожного переезда в Крыму 18 мая перекроют дорогу. Аварийно-восстановительные работы займут два дня.
С 10 утра 18 мая движение на железнодорожном переезде на станции Пролетная (Новоандереевское сельское поселение Симферопольского района) будет ограничено вплоть до 18.00 19 мая. За это время строители проведут ремонт путей с заменой балластного слоя и укладкой новой рельсошпальной решетки.
Объезд для автомобилей предусмотрен через железнодорожный переезд на 17 км автомобильной дороги Красноперекопск - Симферополь - Октябрьское (перегон Элеваторная-Пролетное) и через переезд на автомобильной дороге Гвардейское-Красное (ст.Остряково)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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