2020-05-16T09:50:56+03:00
Авто

Из-за ремонта железнодорожного переезда в Крыму перекроют дорогу

Работы займут два дня
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Проезд через железнодорожные пути будет закрыт два дняПроезд через железнодорожные пути будет закрыт два дняФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Из-за ремонта железнодорожного переезда в Крыму 18 мая перекроют дорогу. Аварийно-восстановительные работы займут два дня.

С 10 утра 18 мая движение на железнодорожном переезде на станции Пролетная (Новоандереевское сельское поселение Симферопольского района) будет ограничено вплоть до 18.00 19 мая. За это время строители проведут ремонт путей с заменой балластного слоя и укладкой новой рельсошпальной решетки.

Объезд для автомобилей предусмотрен через железнодорожный переезд на 17 км автомобильной дороги Красноперекопск - Симферополь - Октябрьское (перегон Элеваторная-Пролетное) и через переезд на автомобильной дороге Гвардейское-Красное (ст.Остряково)

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Транспорт в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скрининг здоровых дал первый положительный результат на covid-19
Из-за ремонта железнодорожного переезда в Крыму перекроют дорогу
Погода в Крыму на 16 мая: ветрено и тепло до по +26
Изоляция в обсерваторе Севастополя стоит как путевка в санаторий
Туристы высмеивают старания властей Крыма ограничить отдых
Житель Евпатории вышел из тюрьмы вором, а вернется туда убийцей
Индекс самоизоляции в Симферополе: Столица Крыма бьет антирекорды
Апелляционный суд оставил в тюрьме крымского блогера, осужденного за призывы к экстремизму
Соборную мечеть Крыма будут строить не меньше года
В Крым для проведения тестов на коронавирус приедут специалисты с материка
В Крыму опознали тело дайвера, которое нашли около мыса Опук
В Симферополе в День Победы забыли поздравить 94-летнего ветерана
Симферопольские школьники получат сухие пайки еще раз
Российские ученые учатся лечить онкологию невредными вирусами
Студенты крымских колледжей в июле получат по 10 тысяч рублей помощи
Фотофакт: симферопольцы увидели черепах в Салгире
Джанкойские пенсионеры стали рекордсменами по нарушению режима самоизоляции
В Крыму на социальные выплаты запланировано почти 18 миллиардов рублей