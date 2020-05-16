Скрининг здоровых дал первый положительный результат на covid-19

16 Май 2020 2020-05-16T11:30:49+03:00

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Скрининг работников органов власти в Крыму уже дал первый положительный результат на covid-19. Инфекция протекала бессимптомно.

- Объемы тестирования увеличились в среднем на 500 исследований, - сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Вчера протестировано 1170 человек и еще 1764 сегодня, чтобы максимально охватить весь контингент, имеющий наибольший контакт с населением.

Так в числе первых тест на коронавирус сдали сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма. Исследование проходит в добровольном порядке.

За сутки в Крыму выявлено 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего заболели 272 человек, из них 101 выздоровели, 5 умерло. Остаются на лечении 166 человек. Из них 7 в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU