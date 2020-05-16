В Крыму ищут места в обсерваторах для приезжих с Украины

16 Май 2020 2020-05-16T12:09:23+03:00

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В Крыму срочно ищут места в обсерваторах для приезжающих с Украины граждан. За последние сутки 38 человек прибыли через пункты пропуска на севере полуострова.

- За последние два дня значительно увеличилось количество лиц, которые пересекают границу Росийской Федерации через автомобильные пункты пропуска, - подчеркнула руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Только за вчера 38 человек. Поэтому надо срочно наращивать коечную мощность обсерваторов.

В ближайшие дни в Крым вернутся группа туристов, застрявших в Узбекистане. Для них уже зарезервировано 15 коек в обсерваторах. Ежедневно несколько человек отправляются на изоляцию с железнодорожного вокзала и аэропорта. Дополнительные койки планируют развернуть в ялтинском санатории «Мисхор» и евпаторийском «Победа».

За сутки в Крыму выявлено 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего заболели 272 человек, из них 101 выздоровели, 5 умерло. Остаются на лечении 166 человек. Из них 7 в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU