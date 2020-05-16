2020-05-16T12:26:07+03:00
Общество

За сутки поток машин на Крымском мосту вырос основательно

Глава региона дал поручение не пускать в республику организованные группы людей
Никита ПОЛЬКО
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За сутки по мосту проехало больше 5 тысяч авто.За сутки по мосту проехало больше 5 тысяч авто.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Через Крымский мост проезжает все больше автотранспорта. Полиция фиксирует серьезное увеличение потока в последние дни. Так, за вчерашние сутки полиция зафиксировала на въезд в Крым 2570 машин. При этом покинули республику по мосту 2890 автомобилей.

Как сообщил на заседании оперативного штаба замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин, 37 автомобилей не пропустили на территорию полуострова. Из Крыма не выпустили 17 машин.

Заметим, что еще 15 мая Крымский мост пересекло 2,4 тысячи единиц транспорта, а неделю тому назад и вовсе 1,7 тысячи.

В частности, в республику не пустили 4 автобуса с вахтовиками. Глава Крыма поручил полиции не пропускать в республику любые автобусы, перевозящие организованные группы людей.

Отметим, что на 16 мая в Крыму зарегистрировано 272 случая covid-19, за время пандемии 101 человек успел выздороветь, еще 5 человек умерли.

Согласно нового указа главы региона, самоизоляция будет снята в Крыму уже 18 мая. Ограничения обязаны соблюдать только пожилые люди и граждане, приехавшие в Крым из других регионов России и из-за границы.

Также с 18 мая возобновить работу смогут почти все предприятия, кроме сферы курорта, общепита и ряда других направлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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