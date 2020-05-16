Четыре автобуса вахтовиков не пустили в Крым

16 Май 2020 2020-05-16T12:42:04+03:00

Вахтовики заедут на стройки только после двух недель в обсерваторе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попасть на стройки можно только через 2 недели в обсерваторе

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В Крым не пустили четыре автобуса с вахтовыми рабочими, которые прибыли на одну из строек. Чтобы провести ротацию сотрудников, руководителям нужно заранее позаботиться о двухнедельном карантине для новоприбывшей смены.

- Мы вчера 4 автобусы завернули, категорически - нет! - заявил глава Крыма Сергей Аксенов. - Я прошу руководителей предприятий помнить о том, что никаких завозов работников вахтовым способом в период повышенной готовности до 31 мая не будет точно. Могу понять тех руководителей, кто готов разместить сотрудников в обсерваторе за свой счет на две недели.

Начальникам компаний глава региона рекомендовал письменно изъявлять о своей готовности профинансировать две недели в обсерваторе для своих сотрудников, и, в случае отрицательных результатов тестирования на covid-19, переводить их на объект.

Напомним, власти ищут возможность для увеличения коек в обсерваторах из-за растущего пассажиропотока со стороны Украины. Сейчас на изоляции в обсерваторах находится 633 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU