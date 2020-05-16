По решению суда приостановлена деятельность еще двух предприятий, нарушивших санэпидрежим

16 Май 2020 2020-05-16T13:31:47+03:00

Еще два предприятия остановлены за нарушение санэпидрежима Фото: Михаил ПАТЛИС

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В Крыму вынесено еще два судебных решения о приостановке деятельности предприятий, нарушивших санэпидрежим. Нарушения в сфере услуг поражают проверяющих — в торговых залах обработку рук проводят средством для мойки стекол.

- Еще принято два решения о приостановке деятельности на 30 суток в одном случае и на 90 в другом, - отметила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она напомнила, что все субъекты хозяйствования подписывали уведомления о начале работы с обязательным выполнением требований санитарно-эпидемического режима. Но проводить термометрию, дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты готовы далеко не все. И речь не идет о закупке дорогостоящих рециркуляторов или санитайзеров — у сотрудников нет элементарных представлений о том, что такое дезинфекция и как делать раствор для ее проведения.

- Для обработки рук посетителям предлагают средства для мытья стекол, - указала Пеньковская. - Это вопиющие факты.

Руководитель управления отметила, что, прежде чем возобновить работу 18 мая, руководителям и владельцам предприятий нужно обеспечить запас масок и перчаток, дезинфекционных средств и термометров.

- Ситуация такова, что мы идем на подъем, и не выполнение требований заставит нас вернуться очень быстро в начало нашего пути, - заключила Пеньковская.

С 18 мая в Крыму возобновляется работа большинства предприятий при соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Самоизоляция остается обязательной для граждан 65+ и страдающих хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU