2020-05-16T13:31:47+03:00
Коронавирус Covid-19

По решению суда приостановлена деятельность еще двух предприятий, нарушивших санэпидрежим

В некоторых магазинах дезинфекцию проводят средством для мойки стекол
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Еще два предприятия остановлены за нарушение санэпидрежимаЕще два предприятия остановлены за нарушение санэпидрежимаФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

В Крыму вынесено еще два судебных решения о приостановке деятельности предприятий, нарушивших санэпидрежим. Нарушения в сфере услуг поражают проверяющих — в торговых залах обработку рук проводят средством для мойки стекол.

- Еще принято два решения о приостановке деятельности на 30 суток в одном случае и на 90 в другом, - отметила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она напомнила, что все субъекты хозяйствования подписывали уведомления о начале работы с обязательным выполнением требований санитарно-эпидемического режима. Но проводить термометрию, дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты готовы далеко не все. И речь не идет о закупке дорогостоящих рециркуляторов или санитайзеров — у сотрудников нет элементарных представлений о том, что такое дезинфекция и как делать раствор для ее проведения.

- Для обработки рук посетителям предлагают средства для мытья стекол, - указала Пеньковская. - Это вопиющие факты.

Руководитель управления отметила, что, прежде чем возобновить работу 18 мая, руководителям и владельцам предприятий нужно обеспечить запас масок и перчаток, дезинфекционных средств и термометров.

- Ситуация такова, что мы идем на подъем, и не выполнение требований заставит нас вернуться очень быстро в начало нашего пути, - заключила Пеньковская.

С 18 мая в Крыму возобновляется работа большинства предприятий при соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Самоизоляция остается обязательной для граждан 65+ и страдающих хроническими заболеваниями.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп
Семь пациентов Симферопольского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии
Самый протяженный путепровод «Тавриды» одевают в асфальт
По решению суда приостановлена деятельность еще двух предприятий, нарушивших санэпидрежим
Четыре автобуса вахтовиков не пустили в Крым
За сутки поток машин на Крымском мосту вырос основательно
В Крыму ищут места в обсерваторах для приезжих с Украины
Скрининг здоровых дал первый положительный результат на covid-19
Из-за ремонта железнодорожного переезда в Крыму перекроют дорогу
Погода в Крыму на 16 мая: ветрено и тепло до по +26
Изоляция в обсерваторе Севастополя стоит как путевка в санаторий
Туристы высмеивают старания властей Крыма ограничить отдых
Житель Евпатории вышел из тюрьмы вором, а вернется туда убийцей
Индекс самоизоляции в Симферополе: Столица Крыма бьет антирекорды
Апелляционный суд оставил в тюрьме крымского блогера, осужденного за призывы к экстремизму
Соборную мечеть Крыма будут строить не меньше года
В Крым для проведения тестов на коронавирус приедут специалисты с материка
В Крыму опознали тело дайвера, которое нашли около мыса Опук
В Симферополе в День Победы забыли поздравить 94-летнего ветерана
Симферопольские школьники получат сухие пайки еще раз
Российские ученые учатся лечить онкологию невредными вирусами
Студенты крымских колледжей в июле получат по 10 тысяч рублей помощи
Фотофакт: симферопольцы увидели черепах в Салгире
Джанкойские пенсионеры стали рекордсменами по нарушению режима самоизоляции
В Крыму на социальные выплаты запланировано почти 18 миллиардов рублей