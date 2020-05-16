Самый протяженный путепровод «Тавриды» одевают в асфальт

16 Май 2020 2020-05-16T13:43:59+03:00

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На самом протяженном путепроводе трассы «Таврида» началась укладка асфальтобетона. Мост, протяженностью 390 метров, возведен воле села Железнодорожное Бахчисарайского района.

- Он состоит из двух семипролетных раздельных сооружений, на каждом из которых будет по две полосы движения, - уточнили в пресс-службе подрядчика строительства ЗАО ВАД, - и позволит попасть на трассу и съехать с нее жителям поселков Железнодорожное, Тургеневка, Танковое и Сирень.

Общая готовность путепровода составляет 75%, развязка готова на 85%. Движение на этом участке будет открыто в сентябре в рамках официального запуска транспорта по трассе «Таврида» от Керчи до Севастополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU