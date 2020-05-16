2020-05-16T14:39:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Семь пациентов Симферопольского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии

75-летней женщине провели интубацию трахеи
Анна КИРИЕНКО
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Тяжелое течение болезни у 7 крымчанТяжелое течение болезни у 7 крымчанФото: Михаил ФРОЛОВ
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Семь пациентов отделения реанимации Симферопольского инфекционного госпиталя находятся в тяжелом состоянии. Накануне 75-летней женщине провели интубацию трахеи.

- Одна из пациенток 1945 года рождения переведена на инвазивный ИВЛ, двое находятся на не инвазивном ИВЛ, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - У 136 пациентов средняя степень тяжести.

В стационарах находятся 166 человек, еще 220 имеют признаки заболевания. Под наблюдением - 1751 человек, на домашней изоляции – 898. На изоляции в обсерваторах находится 633 человека.

По состоянию на 16 мая в Республике Крым зарегистрировано 272 случаев заболевания

коронавирусной инфекцией. Выздоровело – 101, умерло – 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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