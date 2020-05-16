Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп

16 Май 2020 2020-05-16T14:55:42+03:00

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Детские сады в Крыму продолжат работать в режиме дежурных групп, несмотря на возобновление деятельности предприятий с 18 мая. Сейчас на местах собирают информацию о количестве детей, которых родители приведут в понедельник утром в детсад.

- Родители должны написать заявление о том, что с понедельника их дети приходят в детский сад, чтобы оценить, сколько будет детей, - подчеркнула вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - С учетом того, что каждая группа должна работать в своем помещении и пересечения групп детей не должно быть.

По словам вице-премьера, участковые врачи будут принимать детей прямо в детских садах, чтобы родители не обращались в поликлинику за справкой о состоянии здоровья ребенка и не создавали очереди. За два дня заведующим детских садов предстоит подготовить детские учреждения к приходу детей, с учетом обеспечения каждой группы рециркулятором.

С 18 мая в Крыму возобновляется работа большинства предприятий при соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Самоизоляция остается обязательной для граждан 65+ и страдающих хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU