С понедельника весь пассажирский транспорт выйдет на линии Симферополя

16 Май 2020 2020-05-16T17:04:08+03:00

В дневное время для маршруток режим выходного

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С понедельника 18 мая весь пассажирский транспорт Симферополя выйдет с утра на линии. Все 450 единиц подвижного состава будут работать в утренние часы с 6 до 10 и вечером с 17 до 21 часа.

Движение пассажирского транспорта с 10 до 17 часов будет идти в режиме выходного дня с интервалом движения от 15 до 25 минут, уточнили в администрации Симферополя.

С 18 мая в Крыму возобновляется работа большинства предприятий при соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Самоизоляция остается обязательной для граждан 65+ и страдающих хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU