С понедельника весь пассажирский транспорт выйдет на линии Симферополя
С понедельника 18 мая весь пассажирский транспорт Симферополя выйдет с утра на линии. Все 450 единиц подвижного состава будут работать в утренние часы с 6 до 10 и вечером с 17 до 21 часа.
Движение пассажирского транспорта с 10 до 17 часов будет идти в режиме выходного дня с интервалом движения от 15 до 25 минут, уточнили в администрации Симферополя.
С 18 мая в Крыму возобновляется работа большинства предприятий при соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Самоизоляция остается обязательной для граждан 65+ и страдающих хроническими заболеваниями.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Транспорт в Крыму»