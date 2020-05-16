2020-05-16T17:23:08+03:00
Общество

Междугородние автобусы выйдут с 18 мая на маршруты

Движение возобновляется по ряду направлений
Анна КИРИЕНКО
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Автобусные кассы откроются 18 мая сутраАвтобусные кассы откроются 18 мая сутраФото: Надежда ДАЦЮК
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С 18 мая возобновляется работа междугороднего автобусного сообщения по ряду маршрутов. Вновь откроются кассы автостанций, где будут продавать билеты из Симферополя и обратно в Раздольное, Армянск, Нижнегорский, Советский, Щелкино, Керчь, Феодосия, Судак, Ялта, Евпатория, Черноморское и Джанкой. Также восстанавливают свою работу автобусные маршруты «Кировский – Симферополь» и оборотные «Керчь – Щелкино», «Евпатория – Черноморское».

Движение на пригородных маршрутах с 18 мая возобновляется по графику выходного дня в период с 5 утра до 21 часа. Предприятие «Крымавтотранс» рекомендует пассажирам перед поездкой обращаться за получением справочной информации о расписании движения рейсовых автобусов и работы автостанций на «горячую линию» по номеру телефона +79788357557.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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