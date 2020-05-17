2020-05-17T07:01:25+03:00
Общество

Погода в Крыму на 17 мая: ветрено и тепло +23

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На Южном берегу Крыма переменная облачность.На Южном берегу Крыма переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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17 мая на Крымском полуострове ожидается высокая пожарная опасность, актуально и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем южный 7-12 м/с до 15 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

В Керчи переменная облачность. Ветер днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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