Хроники коронавируса: В Крыму за сутки подтвердили 9 новых случаев
За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил глава РК Сергей Аксенов в рамках оперативного штаба по противодействию инфекции.
- Всего за сутки 9 заболевших на территории Республики было зафиксировано. Достижением можно считать то, что у всего у двух человек мы не знаем источник заражения, а 7 положительных случаев коронавирусной инфекции были обнаружены внутри контролируемых групп — то есть в обсерваторах, - отметил Сергей Аксенов.
Всего за сутки было сделано более 1000 тестов за коноравирусную инфекцию.
Таким образом, по состоянию на 17 мая в Крыму выявлено 281 случай заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU