Хроники коронавируса: В Крыму за сутки подтвердили 9 новых случаев

17 Май 2020 2020-05-17T10:20:06+03:00

За сутки тест на коронавирус сдали более 1000 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом 7 человек уже находились в обсерваторах

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За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил глава РК Сергей Аксенов в рамках оперативного штаба по противодействию инфекции.

- Всего за сутки 9 заболевших на территории Республики было зафиксировано. Достижением можно считать то, что у всего у двух человек мы не знаем источник заражения, а 7 положительных случаев коронавирусной инфекции были обнаружены внутри контролируемых групп — то есть в обсерваторах, - отметил Сергей Аксенов.

Всего за сутки было сделано более 1000 тестов за коноравирусную инфекцию.

Таким образом, по состоянию на 17 мая в Крыму выявлено 281 случай заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU