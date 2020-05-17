В Евпатории умерла пациентка с коронавирусом
В Крыму умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом короновирусной инфекции — это уже шестая по счету смерть человека с этим заболеванием.
По словам вице-премьера РК Елены Романовской, скончавшейся в Евпатории было 60 лет.
- К несчастью, у нас умерла еще один человек (с подтвержденным covd-19, - Ред). Пациентка 1960 года рождения находилась в Евпаторийской городской больнице. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию, также тест на короновирусную инфекцию дал положительный результата. - отметила Елена Романовская.
У женщины были и несколько хронических заболеваний — в том числе и онкология.
На сегодняшний день в Крыму зарегистрирован 281 случай коронавирусной инфекции, 6 человек — скончались. За весь период выздоровели 104 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU