2020-05-17T11:57:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Евпатории умерла пациентка с коронавирусом

Это уже шестая по счету смерть человека с подтвержденным covid-19
Степан ОСТИНОВ
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У покойной пациентки были хронические заболевания - в том числе онкологическиеУ покойной пациентки были хронические заболевания - в том числе онкологическиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Крыму умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом короновирусной инфекции — это уже шестая по счету смерть человека с этим заболеванием.

По словам вице-премьера РК Елены Романовской, скончавшейся в Евпатории было 60 лет.

- К несчастью, у нас умерла еще один человек (с подтвержденным covd-19, - Ред). Пациентка 1960 года рождения находилась в Евпаторийской городской больнице. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию, также тест на короновирусную инфекцию дал положительный результата. - отметила Елена Романовская.

У женщины были и несколько хронических заболеваний — в том числе и онкология.

На сегодняшний день в Крыму зарегистрирован 281 случай коронавирусной инфекции, 6 человек — скончались. За весь период выздоровели 104 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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