Суд приостановил деятельность предприятия в Крыму за нарушения рекомендаций Роспотребнадзора
За прошлый день в Крыму по решению суда на 90 дней закрыли одно из предприятий — собственник не соблюдал рекомендаций Роспотребнадзора.
- Мы продолжаем работать в рамках контрольно-надзорных мероприятий. Буквально вчера в Советском районе суд вынес решение в отношении предприятия. Судья приостановил деятельность на 90 суток, - рассказала глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
Уже завтра ведомство намерено проверить еще пять предприятий, а еще пять мероприятий сотрудники Роспотребнадзора проведут во вторник. Если предприниматели будут и дальше нарушать предписания в период режима повышенной опасности, то количество проверок не уменьшится.
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ИСТОЧНИК KP.RU