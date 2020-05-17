2020-05-17T13:05:10+03:00
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Суд приостановил деятельность предприятия в Крыму за нарушения рекомендаций Роспотребнадзора

Субъект хозяйствования в Советском районе не будет работать 90 суток
Степан ОСТИНОВ
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Роспотребнадзор будет и дальше проверять предприятия.Роспотребнадзор будет и дальше проверять предприятия.
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За прошлый день в Крыму по решению суда на 90 дней закрыли одно из предприятий — собственник не соблюдал рекомендаций Роспотребнадзора.

- Мы продолжаем работать в рамках контрольно-надзорных мероприятий. Буквально вчера в Советском районе суд вынес решение в отношении предприятия. Судья приостановил деятельность на 90 суток, - рассказала глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Уже завтра ведомство намерено проверить еще пять предприятий, а еще пять мероприятий сотрудники Роспотребнадзора проведут во вторник. Если предприниматели будут и дальше нарушать предписания в период режима повышенной опасности, то количество проверок не уменьшится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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