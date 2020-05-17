2020-05-17T13:48:48+03:00
Политика

Спикер Верховной Рады: Нельзя откладывать вопрос возвращения Крыма

Дмитрий Разумков отказался назвать голосование жителей Крымского полуострова полноценным референдумом
Степан ОСТИНОВ
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Дмитрий Разумков/Фото: РеутерсДмитрий Разумков/Фото: Реутерс
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Власти Украины должны держать на контроле вопрос возвращение Крыма и Донбасса под юрисдикцию «незалежной», рассказал спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Он признал, что возврат «временно оккупированных территорий», коими Украина считает Крым и Донбасс, непростая задача. Тем не менее, не стоит откладывать этот вопрос в долгий ящик.

- Мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями Донбасса и Крыма. К сожалению, этот вопрос в последние годы не был на первом месте. Быстро мы это (возврат Крыма и Донбасса.- ред.) не сделаем, но и отдавать свои территории – тоже невозможно для нас, - цитирует Радио Свобода Дмитрия Разумкова.

Спикер считает, что международное сообщество должно продолжать санкционное давление на Россию.

При этом Разумков отметил, что голосование о присоединении Крымского полуострова к России в марте 2014 года «назвать референдумом язык не поворачивается».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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