2020-05-17T14:45:55+03:00
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С 18 мая в Крыму разрешат рыбачить на частных ставках

При этом запрет на рыбалку в водоемах общего пользования сохранится до конца месяца
Степан ОСТИНОВ
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Предпринимателям нужно будет соблюдать санитарные нормы.Предпринимателям нужно будет соблюдать санитарные нормы.Фото: Павел КЛОКОВ
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В Крыму с завтрашнего дня — 18 мая, разрешат рыбачить в частных озерах, сообщил вице-премьер РК Андрей Рюмшин.

- С 18 мая будет снят запрет на на любительскую рыбалку во внутренних водных объектах Республики — прудах, озерах, ставках, которые арендуют юридические лица или индивидуальные предприниматели, - рассказал Андрей Рюмшин.

Естественно, рыболовля будет возможна только при соблюдении строгих санитарных норм, разработанных Роспотребнадхором.

При этом на водных объектах общего доступа — крупных озерах, реках и море, запрет на любительскую рыбалку продлится до конца месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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