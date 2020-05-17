С 18 мая в Крыму разрешат рыбачить на частных ставках
В Крыму с завтрашнего дня — 18 мая, разрешат рыбачить в частных озерах, сообщил вице-премьер РК Андрей Рюмшин.
- С 18 мая будет снят запрет на на любительскую рыбалку во внутренних водных объектах Республики — прудах, озерах, ставках, которые арендуют юридические лица или индивидуальные предприниматели, - рассказал Андрей Рюмшин.
Естественно, рыболовля будет возможна только при соблюдении строгих санитарных норм, разработанных Роспотребнадхором.
При этом на водных объектах общего доступа — крупных озерах, реках и море, запрет на любительскую рыбалку продлится до конца месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU