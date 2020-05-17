С 18 мая полиция в Крыму будет активно проверять всеобщий масочный режим

17 Май 2020 2020-05-17T15:53:41+03:00

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За прошедшие сутки полицейские в Крыму составили 126 административных протоколов на граждан, которые нарушили режим самоизоляции.

По словам заместителя начальника полиции МВД в Республике Александра Смаглина, 16 мая также оштрафовали одного родителя ребенка, который находился на улице.

Также полицейские проверили 192 человека, которые должны были по предписанию Роспотребнадзора находится на самоизоляции дома — никто не нарушил правила.

- С завтрашнего дня в Крыму снимается ряд ограничений о режиму повышенной готовности. В связи с этим мы сместим приоритеты — усилим контроль за соблюдением масочного режима. Также будет тщательней проверять, как соблюдают режим самоизоляции крымчане старше 65 лет. Кроме того, наряды полиции регулярно мониторит ситуацию в обсерваторах, - отрапортовал Александр Смаглин.

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ИСТОЧНИК KP.RU