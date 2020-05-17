В крымском Роспотребнадзоре призвали родителей пока не отводить детей в детсады

17 Май 2020 2020-05-17T17:20:06+03:00

С 18 мая в Крыму снимут целый ряд ограничений по режиму самоизоляции. Фото: Архив "КП"

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В крымском отделении Роспотребнадзора призвали пока что не отдавать детей в детские сады с 18 мая, когда режим самоизоляции значительно ослабнет.

Конечно, это касается лишь тех случаев, когда у родителей есть возможность оставить детей дома.

- У нас пока что показатели по заболеваемости короновирусной инфекцией жестко не стабилизировались. Поэтому хочу сказать: если у родителей есть вариант оставить детей дома, то лучше это сделать, а не отравлять своих чад в детский сад. Все это сильно поможет не распространить инфекцию по детским учреждениям, - рассказала начальник Росотребнадзора о Крыму Наталья Пеньковская.

Она добавила, что у детей, как правило, более тесные контакты, и им тяжело соблюдать масочный режим, держать дистанцию в 2 метра и так далее.

За минувший день детские дошкольные учреждения посетили более 7 тысяч детей, которые принимали около 700 дежурных групп по всей республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU